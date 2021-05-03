«Фенербахче» обыграл «Эрзурумспор» и вышел на второе место в чемпионате Турции
22:29
«Фенербахче» победил «Эрзурумспор» (3:1) в матче 39-го тура чемпионата Турции.
В составе победителей отличились Хосе Соса (с пенальти), Эннер Валенсия и Димитирос Пелкас. У гостей забил Озгюр Серт.
«Фенербахче» набрал 76 очков и занимает второе место. У лидирующего «Бешикташа» 81 очко. На третьем месте «Галатасарай» — 75 очков. «Эрзурумспор» в зоне вылета — 37 очков и 19-е место.
Чемпионат Турции. Суперлига
39-й тур
«Фенербахче» — «Эрзурумспор» — 3:1 (3:0)
Голы: Соса, 6, Валенсия, 12, Пелкас, 14 — Серт, 81
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