«Фенербахче» обыграл «Эрзурумспор» и вышел на второе место в чемпионате Турции

«Фенербахче» победил «Эрзурумспор» (3:1) в матче 39-го тура чемпионата Турции.

В составе победителей отличились Хосе Соса (с пенальти), Эннер Валенсия и Димитирос Пелкас. У гостей забил Озгюр Серт.

«Фенербахче» набрал 76 очков и занимает второе место. У лидирующего «Бешикташа» 81 очко. На третьем месте «Галатасарай» — 75 очков. «Эрзурумспор» в зоне вылета — 37 очков и 19-е место.

Чемпионат Турции. Суперлига

39-й тур

«Фенербахче» — «Эрзурумспор» — 3:1 (3:0)

Голы: Соса, 6, Валенсия, 12, Пелкас, 14 — Серт, 81