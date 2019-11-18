Модрич презентовал автобиографию в Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич презентовал в Хорватии автобиографию.

В презентации в числе прочих приняли участие директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо, одноклубник Марсело, его партнер по национальной команде Матео Ковачич, бывший главный тренер хорватской сборной Славен Билич.

34-летний футболист — вице-чемпион мира-2018 в составе сборной Хорватии, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе «Реала», а также обладатель Золотого мяча-2018.