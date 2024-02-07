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Сегодня, 08:40

Месси чаще всех за последние 15 лет становился игроком матча в топ-лигах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

PopFoot назвал имена футболистов, которые чаще всего, начиная с 2009 года, становились игроками матча в топ-лигах.

По подсчетом издания, аргентинец Лионель Месси стал лидером по этому показателю. С 2009 года Месси сыграл в ведущих чемпионатах 628 матчей («Барселона» и «ПСЖ») и в 324 из них (51,6 процента) он признавался лучшим.

В топ-3 также вошли Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») — 612 матчей, 176 раз был признан лучшим (28,8 процента), и Неймар («Барселона», «ПСЖ»; 6,8 процента, (336/90).

Фото PopFoot
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Сантос
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