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6 февраля, 21:34

Лесовой получил внутренний израильский паспорт

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Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой вместе с супругой получил внутренний израильский паспорт.

Футболист был зарегистрирован Федерацией футбола Израиля в качестве местного игрока, а не легионера.

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщила, что Лесовой перешел в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и подразумевает право выкупа.

В текущем сезоне Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Хайфа)
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