Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

7 февраля, 17:49

Хайлоев считает, что Ятимов спокойно потянул бы уровень РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Таджикистана Руслан Хайлоев поделился мнением о своем партнере по команде Рустаме Ятимове.

«Как игрок он очень спокойный. Рустам и в жизни такой простой парень. Заметно, что это очень сильно помогает ему на поле. Думаю, что за счет спокойствия у него многое получается в роли вратаря. Потянул бы он уровень РПЛ? Спокойно. Даже не сомневаюсь в этом», — приводит слова Хайлоева Metaratings.ru.

25-летний Ятимов выступает за «Истиклол» с января 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провел шесть матчей, пропустил девять мячей и один матч отстоял на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/khailoev-yatimov-spokoino-potyanul-by-uroven-rpl-331854/
Футбол
Сборная Таджикистана по футболу
0
Читайте также
Борьба за любовь и жизнь, двое детей и венчание: история Костомарова и Домниной
Российские боксеры Бетербиев и Бивол проведут бой 1 июня
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси чаще всех за последние 15 лет становился игроком матча в топ-лигах
Новости
RSS RSS
Все новости