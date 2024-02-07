Хайлоев считает, что Ятимов спокойно потянул бы уровень РПЛ

Полузащитник сборной Таджикистана Руслан Хайлоев поделился мнением о своем партнере по команде Рустаме Ятимове.

«Как игрок он очень спокойный. Рустам и в жизни такой простой парень. Заметно, что это очень сильно помогает ему на поле. Думаю, что за счет спокойствия у него многое получается в роли вратаря. Потянул бы он уровень РПЛ? Спокойно. Даже не сомневаюсь в этом», — приводит слова Хайлоева Metaratings.ru.

25-летний Ятимов выступает за «Истиклол» с января 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провел шесть матчей, пропустил девять мячей и один матч отстоял на ноль.