Матч Лиги чемпионов КОНКАКАФ прерван из-за гомофобных кричалок

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Крус Асуль» — «Монтеррей» был прерван во втором тайме. Местные болельщики использовали гомофобные кричалки на стадионе «Ацтека».

На 60-й минуте случилась первая остановка. На экранах стадиона было отмечено, что матч остановлен из-за того, что болельщики кричали оскорбления в адрес голкипера «Монтеррея» Эстебана Андрады.

На 64-й минуте ситуация продолжилась, болельщики на трибунах продолжали кричать, и по этой причине судье пришлось вновь дать свисток об остановке игры. Затем, по протоколу, игроки были вынуждены покинуть поле. На несколько минут они отправились в раздевалки. Спустя некоторое время игра возобновилась.

Счет на момент остановки встречи был 4:1 в пользу гостей. В первой встрече «Монтеррей» выиграл с минимальным счетом.