Марсело может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Экс-защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Goal.

Бразилец находит в статусе свободного агента после разрыва контракта с «Олимпиакосом» 18 февраля.

По информации издания, руководство американского клуба заинтересовано в услугах опытного футболиста.

В этом сезоне он провел за клуб из Греции 10 матчей и забил 3 гола.

34-летний бразилец является 5-кратным победителем Лиги чемпионов и 6-кратным чемпионом Испании.