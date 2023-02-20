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Сегодня, 20:50

Марсело может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Goal.

Бразилец находит в статусе свободного агента после разрыва контракта с «Олимпиакосом» 18 февраля.

По информации издания, руководство американского клуба заинтересовано в услугах опытного футболиста.

В этом сезоне он провел за клуб из Греции 10 матчей и забил 3 гола.

34-летний бразилец является 5-кратным победителем Лиги чемпионов и 6-кратным чемпионом Испании.

Марсело Виейра (Марсело)
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Реал
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