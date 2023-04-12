Marca: Гарсия уволен с поста главного тренера «Аль-Насра» из-за конфликта с игроками

Французский тренер Руди Гарсия уволен с поста главного тренера «Аль-Насра», сообщает Marca.

По данным источника, он был уволен из-за плохих результатов команды и, в частности, из-за его плохих отношений с командой. Терпение саудовских менеджеров лопнуло, когда Гарсия вступил в перепалку с игроками в раздевалке, что и послужило толчком к его окончательному уходу.

Также информируется, что Гарсия не оправдал надежд руководства. «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 3 очка от «Аль-Иттихада» за 7 туров до конца чемпионата.

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен главным тренером Гарсией и игрой, которую демонстрирует команда.

Срециалист возглавил «Аль-Наср» летом 2022 года.