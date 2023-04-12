Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:25

Сборные Омана или Кувейта могут принять участие в турнире ЦАФА

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Как стало известно «СЭ», сборные Омана или Кувейта могут принять участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Одна из этих команд может стать восьмым участником турнира.

Ранее появлялась информация о том, что в чемпионате могут выступить сборные Китая или Таиланда, но из-за невыгодных финансовых условий они отказались от этой идеи.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан, также одним из участников соревнований может стать сборная России.

0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
Валиева и Туктамышева направляются в Монголию. Россияне нашли замену японским шоу?
Осужденная в Белоруссии Сапега согласилась на экстрадицию в Россию
В Кремле заявили об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Marca: Гарсия уволен с поста главного тренера «Аль-Насра» из-за конфликта с игроками
Новости
RSS RSS
Все новости