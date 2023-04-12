Сборные Омана или Кувейта могут принять участие в турнире ЦАФА

Как стало известно «СЭ», сборные Омана или Кувейта могут принять участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

Одна из этих команд может стать восьмым участником турнира.

Ранее появлялась информация о том, что в чемпионате могут выступить сборные Китая или Таиланда, но из-за невыгодных финансовых условий они отказались от этой идеи.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В чемпионате ЦАФА собираются выступить Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан, также одним из участников соревнований может стать сборная России.