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Сегодня, 19:16

Рудаков: «Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует аутсайдерам РПЛ»

Алина Савинова
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Воспитанник «Зенита», вратарь финской «Хонки» Максим Рудаков рассказал, какие зарплаты получают футболисты в чемпионате Финляндии.

«Не предлагал ли «Ростов» вернуться? Честно говоря, я не хотел ничего менять. Для моего развития было бы лучше тут остаться еще на один сезон, поиграть в еврокубках. В финансовом плане, чего греха таить, я потерял. Но тут уже расставляешь приоритеты. Для меня важнее игровая практика.

Что касается зарплат, то мы не берем ХИК — он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты — тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге — две-три тысячи, наверное. Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные — однозначно первая лига», — приводит «Чемпионат» слова Рудакова.

Рудаков подписал контракт с «Ростовом» в 2020 году. В начале сезона-2021/22 он перешел в «Ротор» на правах аренды, но не сыграл за команду ни одного матча и в августе 2021-го вернулся в ростовский клуб. С 2022 года голкипер выступает за финскую «Хонку».

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007475-eks-vratar-zenita-v-luchshih-klubah-finlyandii-zarplaty-na-urovne-autsajderov-rpl.html
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