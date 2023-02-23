«Реал» интересуется воспитанником «Барселоны» Гримальдо

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Football Insider.

По информации издания, руководство мадридской команды находится в поисках вариантов для усиления линии обороны.

27-летний испанец является воспитанником «Барселоны» и играл в системе каталонской команды с 2008 по 2016 год.

Действующее соглашение футболиста с «Бенфикой» рассчитано до лета 2023 года.

Также сообщается, что в услугах игрока заинтересованы «Ювентус», «Ньюкасл» и «Лидс».

В текущем сезоне Гримальдо сыграл за «Бенфику» 38 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.