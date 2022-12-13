«Маккаби» Хайфа может подписать российского вратаря Хайкина

«Маккаби» Хайфа интересуется российским вратарем Никитой Хайкиным, сообщает портал one.co.il.

По данным источника, клуб изучает возможность подписания 27-летнего футболиста на правах свободного агента в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что Хайкиным также интересуется «Эвертон».

В январе 2023 года Хайкин станет свободным агентом — футболист уже принял решение покинуть норвежский клуб «Буде-Глимт» по истечении срока контракта. В этом сезоне голкипер пропустил 54 гола в 43 матчах за команду, отыграв 14 встреч на ноль.

У Хайкина есть гражданство Израиля — он родился в Нетании. Футболист выступал за молодежные сборные России разных возрастов, а также вызывался в основную российскую сборную в ноябре 2021 года на игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии, но не был заигран за национальную команду.