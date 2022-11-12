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12 ноября, 11:55

Магомед Адиев продлил контракт со сборной Казахстана до конца 2024 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Казахстанская федерация футбола объявила о продлении контракта с главным тренером сборной страны Магомедом Адиевым.

Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца 2024 года.

«Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие, команду за самоотверженную работу и болельщиков за поддержку. Мы выполнили главную задачу этого сезона — выход в лигу В Лиги наций. Я с удовольствием хочу продолжить эту работу с командой в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на Евро-2024. Приложим все усилия для реализации поставленных целей», — приводит пресс-служба Казахстанской федерации футбола слова Адиева.

45-летний Адиев возглавляет сборную Казахстана с мая 2022 года. Под руководством россиянина команда одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Сборная Казахстана заняла первое место в группе 3 дивизиона «C» Лиги наций-2022/23 с 13 очками в 6 матчах и поднялась в дивизион «B».

Источник: https://kff.kz/ru/news/24961

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Магомед Адиев
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Сборная Казахстана по футболу
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