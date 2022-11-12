Источник: Кержаков мог стать главным тренером «Шерифа»

Александр Кержаков мог стать новым главным тренером «Шерифа», сообщает Metaratings.

По информации источника, тираспольский клуб был заинтересован в приглашении Кержакова на пост главного тренера, но российский специалист отказался от должности.

25 октября стало известно, что главный тренер «Шерифа» Степан Томас подал в отставку.

Кержаков начал тренерскую карьеру в 2018 году, когда был назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).

39-летний специалист возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22. 16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба.