Луиз Адриану летит в Бразилию. Из России - с девушкой и черной икрой

30 июля. Девушка форварда Луиза Адриану Екатерина Дорожко сообщила, что полетит с возлюбленным в Бразилию. Фото instagram.com

В среду, 30 июля, "Палмейрас" объявил о переходе нападающего Луиза Адриану. Девушка 32-летнего футболиста Екатерина Дорожко опубликовала в связи с этим событием несколько сториз в своем Instagram.

"Отвечаю всем и сразу, мы улетаем вместе. Хватит писать мне о том, что наша сказка закочнилась. У нас все только начинается!" – подписала фото с Адриану Дорожко.

Чуть позже Екатерина выложила фото с чашкой черной икры и написала: "За Бразилию".

Ранее пара устроила праздник в стиле русского народного творчества.

"Палмейрас" объявил о переходе Луиза Адриану из "Спартака"

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