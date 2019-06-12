"Моя девушка – мой лучший друг". Адриану с россиянкой празднует День влюбленных в Бразилии

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал в Инстаграме фотографию со своей девушкой Екатериной Дорожко. 32-летний футболист посвятил этот пост дню всех влюбленных, который празднуется в Бразилии 12 июня.

– К счастью, моя девушка – мой лучший друг, с Днем всех влюбленных, наши отношения – большое счастье! Я люблю тебя, киса, – написал Адриану.

У Адриану трое детей от супруги Камилы: дочь Алисия и сыновья Жуан Луис и Жуан Адриану. Ранее Дорожко заявила, что не разрушала семью футболиста. Во время матча 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:2) форвард вышел в прямой эфир в Инстаграме, что вызвало возмущение многих болельщиков.

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