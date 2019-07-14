Адриану и его девушка устроили праздник в стиле русского народного творчества

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал новые "сториз" в своем Instagram. 32-летний бразилец и его девушка Екатерина Дорожко устроили праздник в стиле русского народного творчества.Влюбленные переоделись в национальные наряды и отведали каравай.

Ранее Адриану опубликовал фотографию с Дорожко на фоне самолета.

У бразильского игрока красно-белых трое детей от супруги Камилы: дочь Алисия и сыновья Жуан Луис и Жуан Адриану. Ранее Дорожко заявила, что не разрушала семью футболиста. Во время матча 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19 против "Оренбурга" (0:2) форвард вышел в прямой эфир в Инстаграме, что вызвало возмущение многих болельщиков.

В прошлом сезоне Адриану провел 30 матчей за "Спартак", забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

Адриану в прямом эфире исполнил песню в честь Дня влюбленных в Бразилии // "Моя девушка – мой лучший друг". Адриану с россиянкой празднует День влюбленных в Бразилии