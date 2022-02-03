Луис Адриано станет партнером Кудряшова и Фернандо в «Антальяспоре»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано станет игроком турецкого «Антальяспора». Об этом сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо.

С 2019 года 34-летний бразилец выступал за «Палмейраса», в составе которого выиграл три трофея. Всего за бразильский клуб он провел 104 матча, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач.

С 2017 по 2019 год Луис Адриано играл за «Спартак», в составе которого стал победителем чемпионата и Суперкубка России. На его счету 79 матчей за красно-белых, в которых он забил 25 голов и отдал 14 голевых передач.

Отметим, что за «Антальяспор» выступают российский защитник Федор Кудряшов и полузащитник Фернандо, который также игнрал за «Спартак» вместе с Луисом Адриано.