«Лудогорец» перед матчем с ЦСКА обыграл пловдивский «Локомотив»

«Лудогорец» победил «Локомотив» из Пловдива домашнем в матче чемпионата Болгарии — 2:1. Это позволило хозяевам оторваться от соперников в таблице на 9 очков. «Лудогорец» идет на первом месте, «Локо» — на втором.

«Лудогорец» — соперник ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы. В первой игре болгары победили 5:1, вторая состоится 28 ноября в Москве.

Чемпионат Болгарии

Высшая лига

17-й тур

«Лудогорец» — «Локомотив» — 2:1 (2:1)

Голы: Озболт, 11 (0:1). Марселинью, 15 (1:1). Лукоки, 31 (2:1).