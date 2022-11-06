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Гол Бэйла спас «Лос-Анджелес» в финале MLS. Валлиец помог своей команде стать чемпионом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото Twitter

«Лос-Анджелес» одержал победу в финале плей-офф MLS. Команда в серии пенальти переиграла «Филадельфию Юнион».

В основное время команды обменялись двумя голами. На 116-й минуте вратарь «Лос-Анджелеса» Максим Крепо получил красную карточку. На 4-й добавленной к дополнительному времени минуте Джек Эллиотт вывел «Филадельфию» вперед. Спустя 4 минуты вышедший на замену Гарет Бэйл сравнял счет и спас команду от поражения.

В серии пенальти игроки «Лос-Анджелеса» трижды смогли реализовать свои попытки, а их соперники — ни разу.

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Основные источники исследования

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