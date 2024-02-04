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4 февраля, 16:45

Новичка «Маккаби» Лесового зарегистрировали как израильского футболиста

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Порталы One.co.il и Sport5.co.il сообщили, что Федерация футбола Израиля зарегистрировала экс-игрока московского «Динамо» Даниила Лесового как израильского футболиста, а не как легионера. Это связано с тем, что 26-летний игрок в течение полугода гарантированно получит израильский паспорт и гражданство.

Лесовой 3 февраля провел первую совместную тренировку с игроками хайфского «Маккаби». Россиянин будет внесен в заявку на матч против «Маккаби» из Тель-Авива, который пройдет 5 февраля.

После 19 туров у «Маккаби» из Тель-Авива 46 очков, а у «Маккаби» из Хайфы. — 42.

Эли Швидлер

Даниил Лесовой
ФК Маккаби (Хайфа)
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