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Сегодня, 09:40

Фергюсон признан лучшим тренером 1990-х по версии FourFourTwo, Капелло — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фабио Капелло в сборной России.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон по версии FourFourTwo является лучшим тренером 1990-х.

Второе место в рейтинге занял экс-тренер «Аякса» и «Барселоны» Йохан Кройф. На третьей строчке находится бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, который в 90-е возглавлял «Милан», «Реал» и «Рому».

В топ-10 также вошли Луи ван Гал, Франц Беккенбауэр, Арсен Венгер, Марчелло Липпи, Оттмар Хитцфельд, Карлос Альберто Паррейра и Эме Жаке.

18-е место в рейтинге занял советский и украинский тренер Валерий Лобановский. В 90-е он возглавлял киевское «Динамо», сборную ОАЭ и «Кувейт».

Йохан Кройф
Фабио Капелло
Футбол
Алекс Фергюсон
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