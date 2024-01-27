Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:01

Черевченко: «Возьму паузу в тренерской карьере до лета»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Игорь Черевченко ответил на вопрос о своем будущем. Специалист рассказал, что у него нет предложений от российских клубов.

«Варианты есть, общаемся. Однако я хочу отдохнуть и побыть с семьей, поэтому возьму паузу в тренерской карьере до лета.

Отказал одной из азиатских сборных, потому что добираться далеко. Экзотическая страна, куда можно ехать с семьей отдыхать, а не футболом заниматься. Сейчас также есть вариант азиатского клуба, который тоже находится далеко, буду редко видеть семью, чего бы мне не хотелось», — цитирует тренера Sport24.

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января по декабрь 2023 года. Под руководством 49-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат и Кубок Таджикистана.

Источник: Sport24
Игорь Черевченко
Футбол
0
Читайте также
Даниил Медведев оценил выход в финал Australian Open
Кузьмина заняла 59-е место в первой гонке после пятилетнего перерыва
Генконсул в Пхукете сообщил о скорой депортации участников группы «Би-2»
Восемнадцатилетний спортсмен умер на чемпионате по MMA в Кировской области
Российские силы поразили украинский ЗРК С-300 в Черкасской области
Украинский пленный из Авдеевки рассказал о надежде на спасение войсками РФ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Африки: расписание матчей 27 января и где смотреть трансляции

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости