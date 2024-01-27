Черевченко: «Возьму паузу в тренерской карьере до лета»

Тренер Игорь Черевченко ответил на вопрос о своем будущем. Специалист рассказал, что у него нет предложений от российских клубов.

«Варианты есть, общаемся. Однако я хочу отдохнуть и побыть с семьей, поэтому возьму паузу в тренерской карьере до лета.

Отказал одной из азиатских сборных, потому что добираться далеко. Экзотическая страна, куда можно ехать с семьей отдыхать, а не футболом заниматься. Сейчас также есть вариант азиатского клуба, который тоже находится далеко, буду редко видеть семью, чего бы мне не хотелось», — цитирует тренера Sport24.

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января по декабрь 2023 года. Под руководством 49-летнего специалиста клуб выиграл чемпионат и Кубок Таджикистана.