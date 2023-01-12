Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:11

Криштиану Роналду записал обращение к болельщикам из Узбекистана

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду и Жалолиддин Машарипов.
Фото Соцсети

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду записал видеообращение к болельщикам из Узбекистана со своим партнером по команде Жалолиддином Машариповым.

Футболисты вместе обратились к узбекским болельщикам традиционным приветствием «Салам алейкум».

После перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» Машарипов отдал португальцу свою футболку с 7-м номером, а сам взял 77-й номер.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

22 ноября форвард покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем игрок раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство клуба.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
2
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Месси может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»
Главный тренер сборной Португалии Мартинес в ближайшее время встретится с Роналду
Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины
Мендеш работал над переходом Роналду в «Реал» летом, но в Мадриде отказались от подписания Криштиану
В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ
Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. Ее конкурент — Португалия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гарет Бэйл может стать послом сборной Уэльса
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости