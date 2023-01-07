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Сегодня, 21:09

Криштиану Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападаюдщий Криштиану Роналду должен дебютировать за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии 22 января, сообщает L'Equipe со ссылкой на AFP.

К тому времени португалец должен отбыть двухматчевую дисквалификацию, наложенную в ноябре со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).

В пятницу, 6 января, Роналду пропустил первый матч «Аль-Насра» в 2023 году. Команда без него обыграла «Аль-Таи» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Следующую игру «Аль-Наср» проведет против «Аш-Шабаба» 14 января.

37-летний португалец перешел в «Аль-Наср» в начале этого года. Он подписал контракт до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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