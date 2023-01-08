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Сегодня, 00:00

Сестра Роналду — о презентации футболиста: «С королем обращаются как положено»

Алина Савинова
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Катя Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поделилась мнением о презентации футболиста.

«Как красиво. С королем обращаются как положено», — написала девушка в социальных сетях.

37-летний португалец в конце декабря подписал контракт с «Аль-Насром», который рассчитан до лета 2025 года. 3 января «Аль-Наср» презентовал Роналду на домашнем стадионе «Мрсул-парк» в Эр-Рияде вместимостью 25 тысяч человек. Отмечалось, что его презентацию посмотрели три миллиарда человек.

Криштиану Роналду
Футбол
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