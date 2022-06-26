Гарет Бэйл подтвердил, что продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

Гарет Бэйл объявил, что продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».

32-летний валлиец выложил у себя в Twitter видео, в котором он приветствует болельщиков американского клуба в форме команды.

«Скоро увидимся, Лос-Анджелес», — подписал пост Бэйл.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с клубом до конца июня 2023 года с опцией продления еще на 18 месяцев.

Предыдущей командой Бэйла был «Реал», футболист выступал за «сливочных» с лета 2013 года. В составе мадридцев он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 нападающий забил 1 гол в 7 матчах за «Королевский клуб».