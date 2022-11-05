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Сегодня, 16:38

Кокорин выбран болельщиками лучшим игроком «Ариса» в октябре

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин стал лучшим игроком октября по версии болельщиков клуба.

Российский форвард забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи после перехода в «Арис» — помог команде разгромить «Аполлон» и занять второе место в чемпионате Кипра на данном этапе.

Кокорин является игроком «Фиорентины». Он перешел в «Арис Лимасол» 31 августа 2022 года на правах аренды. Соглашение с кипрским клубом рассчитано на один сезон.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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0
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