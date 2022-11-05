«Спортиво Амелиано» выиграл Кубок Парагвая. Капитаном команды является экс-игрок «Крыльев Советов»

«Спортиво Амелиано» обыграл «Насьональ Асунсьон» в финале Кубка Парагвая.

В основное время команды обменялись голами. Победитель определился в серии пенальти.

Капитаном «Спортиво Амелиано» является 36-летний нападающий Пабло Себальос, который с 2012 по 2013 год выступал за «Крылья Советов». На его счету 1 гол в 19 матчах за самарскую команду.