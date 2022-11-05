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Сегодня, 06:20

«Спортиво Амелиано» выиграл Кубок Парагвая. Капитаном команды является экс-игрок «Крыльев Советов»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Себальос помог «Спортиво Амелиано» выиграть Кубок Парагвая
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Спортиво Амелиано» обыграл «Насьональ Асунсьон» в финале Кубка Парагвая.

В основное время команды обменялись голами. Победитель определился в серии пенальти.

Капитаном «Спортиво Амелиано» является 36-летний нападающий Пабло Себальос, который с 2012 по 2013 год выступал за «Крылья Советов». На его счету 1 гол в 19 матчах за самарскую команду.

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