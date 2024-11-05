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Сегодня, 13:16

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил победу со счета 2:0 в азиатской Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Getty Images

«Шанхай Шэньхуа» на выезде сыграл вничью с австралийским «Централ Кост Маринерс» в матче 4-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 2:2.

Команда российского тренера Леонида Слуцкого вела со счетом 2:0 после голов Андре Луиса (50-я минута) и Юй Ханьчао (64-я), но не сумела одержать победу. У хозяев отличились Сабит Джеймс (74-я) и Бэйли Брандтман (90+5-я).

После 4 матчей «Шанхай Шэньхуа» с 7 очками занимает третье место в группе «Восток». «Централ Кост Маринерс» набрал свое первое очко и идет на предпоследней, 11-й строчке.

«Шанхай Шэньхуа» завоевал серебро чемпионата Китая, отстав от победителя «Шанхай Порт» на 1 балл. Турнир завершился в начале ноября.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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