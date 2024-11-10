«Локомотив» примет решение по будущему Севикяна после окончания сезона

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб примет решение по будущему армянского полузащитника Эдгара Севикяна после завершения сезона.

«По Эдгару Севикяну будем решать ближе к лету, после завершения сезона», — сказал Ульянов ТАСС.

23-летний Севикян выступает за «Локомотив» на правах аренды из венгерского «Ференцвароша», соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В текущем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 11 матчей во всех турнирах, отдав 3 результативные передачи.