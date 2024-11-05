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Бернарду Силва — о матче со «Спортингом»: «У нас не хватает многих игроков, но в «Сити» не принято искать оправдания»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча против «Спортинга» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«В оптимальном составе мы сильнее, нет смысла это отрицать. У нас не хватает многих невероятных игроков, но мы не собираемся искать оправдания, в «Сити» так не принято. Пару лет назад Кевин [де Брейне] пропустил полгода, однако мы выиграли титул. Мы всегда на это способны», — цитирует Силву пресс-служба УЕФА.

«Спортинг» на своем поле примет «Манчестер Сити» во вторник, 5 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Бернарду Силва
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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