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Сегодня, 10:00

«Сентрал Кост Маринерс» — «Шанхай Шэньхуа»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Сентрал Кост Маринерс» и «Шанхай Шэньхуа» сыграют в Лиге чемпионов АФК
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Сентрал Кост Маринерс» и «Шанхай Шэньхуа» проведут матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на «Сентрал Кост Стэдиум» в Госфорде (Австралия) и начнется в 11.00 по московскому времени.

В прямом эфире в России трансляция матча «Сентрал Кост Маринерс» — «Шанхай Шэньхуа» доступна на телеканале «Старт» (по подписке). Также встречу покажет онлайн-кинотеатр «Иви».

В эй-лиге Австралии «Сентрал Кост Маринерс» занимает 8-е место с 3 очками в 3 турах. «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого стал вторым в суперлиге Китая с 77 очками в 30 матчах.

ФК Сентрал Кост Маринерс
ФК Шанхай Шэньхуа
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