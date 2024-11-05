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Аморим: «Если «Спортинг» победит «Сити», болельщики скажут, что появился новый Фергюсон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

1 ноября о назначении Аморима на пост главного тренера объявил «Манчестер Юнайтед». 39-летний португалец приступит к работе на новом месте с 11 ноября.

«Выводы, которые люди сделают исходя из результата, для меня не имеют значения. Если результат будет негативным, ожидания понизятся. Если мы победим, болельщики будут говорить, что появился новый Алекс Фергюсон. Меня интересует только победа, потому что я хочу достойно попрощаться с «Жозе Алваладе». Хочу порадовать болельщиков и своих игроков», — цитирует Аморима официальный сайт УЕФА.

«Спортинг» на своем поле примет «Манчестер Сити» во вторник, 5 ноября. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Алекс Фергюсон
Рубен Аморим
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