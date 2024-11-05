Узбекский «Пахтакор» сыграет с катарским «Аль-Райяном» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 5 ноября. Матч пройдет на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан), стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Транслировать встречу «Пахтакор» — «Аль-Райян» в прямом эфире в России будет канал «Старт» (по подписке). Кроме того, следить за играми Лиги чемпионов АФК можно с помощью онлайн-кинотеатра «Иви».

В суперлиге Узбекистана у «Пахтакора» 38 очков в 23 играх и 3-е место в таблице за три тура до финиша. «Аль-Райян» расположился на 7-й строчке чемпионата Катара с 10 очками в 9 матчах.