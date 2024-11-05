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Сегодня, 11:12

Агент Дркушича: «Он очень счастлив в «Црвене Звезде»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, проводящего сезон в аренде в «Црвене Звезде», Младен Ратковица ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении 25-летнего словенца в российский клуб зимой.

«У Вани все хорошо. Он очень счастлив в «Црвене Звезде». Сможет ли «Зенит» вернуть его этой зимой из аренды, это зависит от клубов. Ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал Ратковица «СЭ».

В этом сезоне Дркушич провел за «Црвену Звезду» 5 матчей и забил один гол.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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