В Греции уверены, что Чалову не повезло с заменой в матче против «МЮ»

Греческий журналист Костас Петротос, освещающий жизнь ПАОКа, в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре российского нападающего Федора Чалова в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Чалов вышел на замену на 65-й минуте.

«Чалову не повезло. Особенно учитывая, что он вошел в игру на 65-й минуте, а спустя некоторые время «Манчестер Юнайтед» забил второй гол. Плюс Федор не так много раз касался мяча», — сказал Петротос «СЭ».

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «МЮ» одержал первую победу и с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. ПАОК идет на 32-й строчке — 1 очко.

Чалов выступает за ПАОК с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда 1 гол в 14 матчах за греческий клуб.