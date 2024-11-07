Митрюшкин: «Миранчук ни на что не жаловался. Говорит, что в Швейцарии все нравится»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин ответил на вопрос «СЭ» об общении с полузащитником «Сьона» Антоном Миранчуком.

«Сейчас реже общаемся с Антоном Миранчуком, не хочется надоедать ему. Все ждут от него результативных действий, мы за него болеем. Он ни на что не жаловался. В последний раз, когда общались, говорил, что все нравится», — сказал Митрюшкин «СЭ».

Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента в сентябре 2024 года, подписав контракт до лета 2026-го. За швейцарскую команду полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.