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Сегодня, 15:31

«Сьон» сообщил, что Миранчук не сыграет в матче против «Люцерна»

Алина Савинова
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук из-за повреждения пропустит матч 14-го тура чемпионата Швейцарии против «Люцерна», сообщает пресс-служба клуба.

Сроки восстановления игрока не называются. Ранее о травме Миранчука сообщал «СЭ».

Игра между «Сьоном» и «Люцерном» пройдет в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 16.15 по московскому времени.

29-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел за «Сьон» 7 матчей в чемпионате Швейцарии и не отметился результативными действиями.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
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