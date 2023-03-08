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Кокорин во время матча «Ариса» с «Анортосисом» поздравил болельщиц с 8 марта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поздравлял болельщиц с 8 марта во время матча команды с «Анортосисом» (2:0) в 26-м туре чемпионата Кипра.

Александр Кокорин дарит цветы.
ФК «Арис»

Как сообщила пресс-служба клуба, Кокорин пропускал игру, которая состоялась 7 марта, из-за перебора желтых карточек, поэтому российскому футболисту поручили поздравить женщин с наступающим праздником. Кокорин ходил по трибунам и дарил дамам цветы.

Александр Кокорин дарит цветы.
ФК «Арис»

По итогам регулярного чемпионата Кипра «Арис» занял третье место, набрав 53 очка в 26 матчах. «Арис» примет участие в плей-офф, в котором участвуют шесть лучших команд чемпионата.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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