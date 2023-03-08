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Сегодня, 15:42

Экс-капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован в чемпионате страны за нападение на судью

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший капитан сборной Сирии Ахмад Аль-Салих получил пожизненную дисквалификацию за нападение на судью в матче чемпионата страны, сообщает Reuters.

33-летний защитник «Аль-Джаиша» получил красную карточку в матче против «Аль-Ватбы», после чего набросился на арбитра и плюнул в него.

Аль-Салих был оштрафован на 1,5 миллиона сирийских фунтов (примерно 600 долларов), а его клуб — на 3 миллиона сирийских фунтов.

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Сборная Сирии по футболу
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