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Сегодня, 19:57

Кокорин рассказал, как отмечает Новый год

Алина Савинова
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос о том, как празднуют Новый год в его семье.

«Когда получается собраться всей семьей, празднуем вместе. Традиционно накрываем салатами стол, собираемся, потом бьют куранты, и все бегут за подарками», — сказал футболист на видео в Telegram-канале клуба.

Также он рассказал о планах на праздник в этом году.

«Точно буду праздновать на Кипре, потому что у нас будет большое дерби с «Пафосом», потом, 1-го числа, скорее всего, тренировка. Поэтому буду здесь, дома сильно не отпраздную, не получится», — добавил игрок.

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://t.me/arislimassol/9396
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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