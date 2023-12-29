Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:49

Игрок Германии U21 Адейеми сообщил, что был бы не против играть в сборной Нигерии

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вингер дортмундской «Боруссии» и молодежной сборной Германии Карим Адейеми ответил на вопрос о том, выступал бы он за сборную Нигерии, если бы у него была такая возможность.

«Конечно! Это отличная сборная, у которой большое будущее. У них хорошие игроки и великое прошлое. У меня здесь корни. Мой отец родом отсюда, и его сердце все еще здесь, в Нигерии. И, конечно же, мое сердце все еще в Нигерии», — приводит слова Адейеми Soccernet.ng.

Отец Адейеми родом из Нигерии, а 21-летний футболист родился уже в Германии. В 2021 году в составе молодежной сборной Германии Адейми стал победителем чемпионата Европы. В том же году вингер в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Армении дебютировал за главную сборную Германии и забил свой первый гол за команду.

В текущем сезоне Адейеми сыграл за дортмундскую «Боруссию» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Сборная Германии по футболу
Сборная Нигерии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
Читайте также
Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль не сможет жить полноценной жизнью
Мать шпажиста Биды заявила, что сын пытался уйти из Росгвардии, но получил отказ
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорин рассказал, как отмечает Новый год

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости