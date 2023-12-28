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Хамес Родригес — о трудностях жизни в Катаре: «Очень трудно адаптироваться. Я был напуган»

Хамес Родригес рассказал, что его больше всего напугало во время игры в Катаре
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Хамес Родригес.
Фото Reuters

Полузащитник «Сан-Паулу» Хамес Родригес поделился впечатлениями от жизни в Катаре.

Хавбек сборной Колумбии в 2021-2023 годах выступал за местный «Аль-Райан».

«Жизнь и культура в Катаре очень сложны. Это была та страна, где трудно адаптироваться. Вы знаете, что после футбола все принимают душ голыми, но товарищи по команде сказали мне: «Ты не можешь так делать...» Я был напуган. Там все едят руками, это было сложно для меня. Они поделились со мной, а я сказал: «Нет, спасибо». Я попросил столовые приборы, мне сказали: «Нет, руками», и я ответил: «Вы с ума сошли, я не буду есть руками», — цитирует экс-игрока «Реала» Globo Esporte.

За два сезона 32-летний Родригес провел 16 игр за катарский клуб во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.

В начале декабря Хамес рассказывал, почему хотел играть именно за мадридский «Реал».

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Хамес Родригес
Футбол
ФК Сан-Паулу
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