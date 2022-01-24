«Когда увидели Жерара Гоу, не поверили своим глазам». Тренер «Актобе» — о просмотре экс-звезды «Кайрата»

Главный тренер «Актобе» Владимир Муханов прокомментировал решение тренерского штаба не подписывать контракт с экс-форвардом «Кайрата» Жераром Гоу.

— По Жерару Гоу ситуация такая: его агент попросил нас дать возможность игроку потренироваться и проявить себя. То есть мы должны были его просмотреть и принять решение. Учитывая заслуги Жерара Гоу и его богатый опыт, решили дать ему шанс, несмотря на то, что целый год Гоу не играл из-за проблем с предыдущим клубом. Решение было принято совместно — вместе с руководством клуба. Однако, когда Гоу приехал, мы не поверили своим глазам — игрок пребывал, мягко говоря, не в лучшей форме. На взвешивании цифры — 103 килограмма. Это чересчур, — приводит слова тренера Meta-ratings.kz.

— И все же вы решили рискнуть.

— Обещанное мы выполнили. Футболисту дали пять дней, но этого времени недостаточно, чтобы привести себя в форму. Посовещавшись, приняли решение, что до старта чемпионата Жерар Гоу в порядок себя привести не успеет. Это невозможно. Мы ни о чем не жалеем и со своей стороны выполнили свои обязательства, чтобы завтра, как говорится, не кусать локти. Мы не можем дать необходимое время на то, чтобы игрок набрал нужные кондиции.

— Тем более, финансовые условия стороны футболиста явно будут не скромными в это непростое для страны время.

— Да, учитывая и финансовые запросы в том числе. Клубу нужно двигаться дальше. Времени у нас на подготовку к новому сезону не так много.