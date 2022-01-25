Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли поделился эмоциями после вызова в сборную Италии.

«Я в порядке, у меня хорошее настроение, — приводит слова Балотелли Football Italia. — Играть за сборную в 31 год — это нормально. В этом нет ничего аномального. Я дебютировал при Манчини. Мы поговорили с тренером, все хорошо. Надеюсь, при нем я однажды завершу карьеру».

Нападающий выразил надежду, что сборная Италии выйдет на чемпионат мира.

«Надеюсь, Италия выйдет на чемпионат мира. Сборная это заслужила. Не знаю, как они оказались в плей-офф, но такое может случиться», — сказал он.

31-летний итальянец не играл за национальную сборную с 2018 года. В полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года итальянцы сыграют с командой Северной Македонии. В случае выхода в финал они встретятся с победителем встречи между сборными Португалии и Турции.