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Сегодня, 01:33

«Порту» обыграл «Фамаликан» и продлил победную серию в чемпионате Португалии до 14 матчей

Сергей Разин
корреспондент

«Порту» в матче 19-го тура чемпионата Португалии на своем поле обыграл «Фамаликан» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Отавиу, Луис Диас и Мехди Тареми. Команда на 85-й минуте осталась вдесятером после удаления Матеуса Урибе.

После этого матча «Порту» продлил победную серию в чемпионате до 14 игр и с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Фамаликан» с 16 очками — на 15-й строчке.

ФК Порту
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