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Сегодня, 17:40

Агент Селюк — о возможной работе Черчесова в Саудовской Аравии: «Если возьмут, будет хорошо»

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк назвал ожидаемой отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«После первого тайма 0:3 Фарерам, было ясно, что его уволят. Какое будущее? Думаю, что в Россию вернется, а куда ему еще возвращаться?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

Также он предположил, может ли Черчесов продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия? Ну, уже туда забрали Жезуса и других топовых тренеров. Но если возьмут будет хорошо. Почему нет?» — добавил агент.

«Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после поражения венгерской команды от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3). Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005225537_selyuk__o_vozmojnoy_rabote_cherchesova_v_saudovskoy_aravii_esli_vozmut_budet_horosho
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Дмитрий Селюк
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