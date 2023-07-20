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Сегодня, 18:33

Черчесов подписал документы о расторжении контракта с «Ференцварошем»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», в четверг, 20 июля, Станислав Черчесов официально оформил уход из «Ференцвароша», подписав документы о досрочном прекращении трудовых отношений с клубом. Напомним, что минувшей весной 59-летний специалист продлил соглашение с чемпионом Венгрии на срок до июня 2024 года.

В отличие от ситуации с отставкой из нашей сборной, когда Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта по инициативе работодателя (помощников это не коснулось), на этот раз ему и российским членам его штаба она будет выплачена. Это отдельный пункт договоренностей, достигнутых тренером с «Фради».

Черчесов останется в Будапеште еще на несколько дней — сейчас он прощается с футболистами и передает дела сменщикам.

Станислав Черчесов. Черчесова уволили из «Ференцвароша» после двух чемпионств подряд. Тренеру не простили поражение от команды с Фарерских островов
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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