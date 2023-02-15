Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:30

Кураньи: «Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он еще не сказал там свое слово»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что российский форвард «Ариса» Александр Кокорин еще не сказал свое слово в европейском футболе.

«Я думаю, что сейчас Кокорину лучше остаться в европейском футболе, он еще не сказал там свое слово. Наверное, возвращаться в Россию пока рано, так как Саша еще может поиграть в Европе. Но РПЛ — тоже отличная возможность для него в будущем. Уверен, Кокорин будет востребован в клубах чемпионата России еще долгое время», — приводит «РБ Спорт» слова Кураньи.

В текущем сезоне Кокорин провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kevin-kuran-i-kokorin-eshhe-ne-skazal-svoe-slovo-v-evrope-emu-rano-vozvrashhat-sya-v-rpl/
Александр Кокорин
Кевин Кураньи
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Кармиотиссе» считают, что Кержаков привнес позитивный настрой в команду
Новости
RSS RSS
Все новости